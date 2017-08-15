«سيدات أعمال عجمان» ينظم معرض «عيدية»

عجمان (الاتحاد)

ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، معرض عيدية «خذ من مخباه وعايده»، بالتعاون مع مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارة، خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري، وذلك في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ـ عجمان.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المعرض يعد قناة فعالة لربط سيدات الأعمال بالمجتمع المحلي، بما يعزز الارتقاء بمصالحهن، ويذلل الصعوبات التي تواجهن في أعمالهن المختلفة، بحيث يعرضن الأزياء والمشغولات اليدوية والدخون والعطور والحلويات والأكسسوارات.

وأكدت أن المجلس يعتمد تنفيذ سلسلة من المعارض المتنوعة على مدار العام، ومنها معارض اليوم الواحد، إضافة إلى عدد من المعارض الموسمية، والتي ترتبط بالحدث والمناسبة، وكذلك المشاركة في العديد من المعارض المتنوعة على مستوى الدولة، بما يعزز من خبرات عضوات المجلس، صاحبات رخص «بدايات»، ويوفر لهن قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، ويفتح لهن منافذ بيع تمكنهن من تطوير منتجاتهن للمنافسة بالأسواق.

وأوضحت أن منتجات سيدات الأعمال المشاركة في المعرض، تتسم بالجودة التي تعكس مدى الخبرات الكبيرة التي باتت تتمتع بها سيدات الأعمال، مشيرة إلى أن ما يميز أغلب المنتجات، ارتباطها الوثيق بالهوية، والتراث المحلي.