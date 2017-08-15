التبادل التجاري مع المكسيك يسجل 1.3 مليار دولار في 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للمكسيك، تناول أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين الإمارات، وألقى الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية، وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، إضافة إلى مساعيها لتحسين مناخها الاستثماري وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها. وأفاد التقرير أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام 2016، مشيراً إلى أن أهم صادرات الإمارات إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألمنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين وغيرها، فيما تشمل الواردات الهواتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات، والمركبات وأجهزة التكييف وغيرها.

وقالت هند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بالأطر والسياسات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين للدولة، من خلال رصد وتحليل التقارير التي تصدرها المنظمات والجهات العالمية المعتمدة للتعريف بمعالم البيئة التجارية والاستثمارية لمختلف الوجهات الاقتصادية في العالم.

وأضافت أن هذا التقرير يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك لعام 2017، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار.