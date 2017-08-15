«الواحة كابيتال» تحصد183.1 مليون درهم مكاسب صافية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية الكبرى التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أرباحاً صافية بمقدار 183.1 مليون درهم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2017.

وواصلت وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة تحقيق عائدات قوية، حيث ارتفع الدخل من الاستثمارات التي تديرها في أسواق رأس المال بنسبة 10%، مقارنة بالنصف الأول من 2016، بينما بقي إجمالي الدخل من الاستثمار في الأسهم الخاصة مستقراً. كما سجلت الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الرئيسية أداءً جيداً على الصعيدين المالي والتشغيلي.

وحققت الشركة نحو 95.6 مليون درهم أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الحالي، فيما أوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت نتيجة إجرائها عملية تقييم تحفظي بقيمة 66.6 مليون درهم مقابل المبلغ القابل للاسترداد من استثمارها في «إيركاب».

وحققت «الواحة كابيتال» عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 5.1% خلال النصف الأول من العام 2017، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 10.8 مليار درهم نهاية يونيو 2017.