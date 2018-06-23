«السامبا» يفقد الجناح والظهير أمام صربيا

سوتشي (د ب أ)

قال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أمس، إن الجناح دييجو كوستا والظهير الأيمن دانيلو سيغيبان عن مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الصربي، في ختام مبارياته بالمجموعة الخامسة بكأس العالم. وقال لاسمار، إن كوستا تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى مع اقتراب نهاية المباراة التي فاز بها المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي 2 - صفر أمس الأول.

وقال طبيب الفريق، إن الثنائي كوستا ودانيلو، الذي يعاني من مشكلة في الفخذ، سيظلان في سوتشي من أجل الحصول على علاج طبيعي ولن يسافرا مع الفريق إلى موسكو لخوض مباراة فريقهم أمام المنتخب الصربي يوم الأربعاء المقبل. ولم يتمكن لاسمار من تحديد ميعاد عودة كوستا للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب، إن تيتي، المدير الفني، يتعامل مع إصابة طفيف في أوتار الركبة. وانزلق المدير الفني وسقط عندما كان يركض للاحتفال بالهدف الأول الذي فيليب كوتينيو أمام كوستاريكا.