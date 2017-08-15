15 % نمواً في أرباح «إعمار» إلى 2.837 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة «إعمار العقارية» نمواً في صافي الأرباح إلى 2.837 مليار درهم (772 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام بنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما حققت نمواً في مبيعات العقارات بنسبة 22% إلى 10.814 مليار درهم (2.944 مليار دولار)، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام 866 مليار درهم (2.142 مليار دولار)، بنمو نسبته 8% مقارنة بإيرادات النصف الأول من 2016.

وبلغت الإيرادات المستمرة من عمليات «إعمار» في مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والتأجير التجاري والترفيه 3.016 مليار درهم (821 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، ما يعادل 38% من إجمالي الإيرادات.

وحققت عمليات «إعمار» النصفية في الأسواق العالمية نمواً في الإيرادات بنسبة 64%، إلى 1.697 مليار درهم (462 مليون دولار)، مقابل 1.032 مليار درهم (281 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2016. وتساهم مشروعات «إعمار» العالمية حالياً بنسبة 22% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» محمد العبار أن الأداء الإيجابي جاء نتيجة التركيز المتواصل على استكمال المشروعات في مواعيدها المحددة، ووضع العملاء في المقام الأول، وقال «نعمل حالياً على إجراء تغييرات جوهرية لتعزيز إدارة المشاريع والارتقاء بمعايير التميز، اعتمادا على أحدث التطورات التقنية الرقمية».