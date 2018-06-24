«المسلسل المكسيكي».. العرض مستمر !

روستوف-نا-دونو (أ ف ب)

قطعت المكسيك أكثر من نصف الطريق للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة السابعة على التوالي، بتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة السادسة من مونديال روسيا، وجاء على حساب كوريا الجنوبية 2-1 مساء أمس في روستوف ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأكد «إل تري» المستوى الذي قدمه في مباراته الأولى أمام ألمانيا حاملة اللقب، حين فاز عليها 1-صفر، ملحقاً بنظيره الآسيوي هزيمته الثانية، بعد تلك التي تعرض لها أمام السويد صفر-1.

وتدين المكسيك التي تبقى أفضل نتيجة لها في النهائيات، وصولها إلى ربع النهائي على أرضها عامي 1970 و1986، بفوزها إلى كارلوس فيلا وخافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 66 و66، واضعين بلدهما على مشارف ثمن النهائي.

أما هدف كوريا الجنوبية فجاء عبر نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونج-مين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة.