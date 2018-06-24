«المسلسل المكسيكي».. العرض مستمر !

روستوف-نا-دونو (أ ف ب)
قطعت المكسيك أكثر من نصف الطريق للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة السابعة على التوالي، بتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة السادسة من مونديال روسيا، وجاء على حساب كوريا الجنوبية 2-1 مساء أمس في روستوف ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وأكد «إل تري» المستوى الذي قدمه في مباراته الأولى أمام ألمانيا حاملة اللقب، حين فاز عليها 1-صفر، ملحقاً بنظيره الآسيوي هزيمته الثانية، بعد تلك التي تعرض لها أمام السويد صفر-1.
|
أما هدف كوريا الجنوبية فجاء عبر نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونج-مين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة.
|