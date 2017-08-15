المدينة المستدامة تعتمد تقنية «الأوزون المائي»

دبي (الاتحاد)

حققت المدينة المستدامة في دبي، إنجازاً متفوقاً بعد إدخالها تقنية «الأوزون المائي» كحل فعال للتنظيف والتبييض المنزلي، وذلك في إطار جهود الاستدامة المستمرة التي يبذلها القائمون على المدينة، كأول مجمّع مستدام قيد التشغيل في الشرق الأوسط. ويتوافر هذا المنتج بالمجان لسكان المدينة للاستغناء تماماً عن مواد التنظيف الكيميائية، والتخلص من تأثيرها السلبي على صحة الإنسان والبيئة.

وقال كريم الجسر، المدير التنفيذي لمركز دايموند للابتكار: «إننا نبحث باستمرار عن المنتجات والخدمات الجديدة التي تعزز استدامة المدينة. لقد نجحنا في إبرام علاقة تعاون مع كلينكور تكنولوجيز في الولايات المتحدة وشركة جرين تاشيز، لاستقدام هذه التكنولوجيا إلى دولة الإمارات للمرة الأولى، لأنها ستوفر لسكاننا محلول تنظيف طبيعياً، يمتاز بقوته الهائلة كما أنه صديق للبيئة بنسبة 100%. علاوة على ذلك يعتبر أكثر أمناً من مواد التنظيف الكيميائية التقليدية، ويمكن الحصول عليه في الموقع باستخدام مياه الصنبور والطاقة الشمسية».

وباستخدام التكنولوجيا الجديدة، يمكن حقن الأكسجين في المياه الباردة العادية للحصول على الأوزون المائي، ومن ثم تتم تعبئته في زجاجات بخاخة ليستخدم مثل حلول التنظيف التقليدية تماماً. ويعتبر الأوزون عاملاً مؤكسداً قوياً للتخلص من البكتيريا والفيروسات والملوثات، وبالتالي يمكن استخدامه في مجموعة واسعة من أغراض التنظيف، بما في ذلك الأرضيات والسجاد، وتطهير سطوح المطبخ والحمام، ثم يتحول بشكل طبيعي إلى أكسجين وماء. ويخلو هذا البديل من السموم، ولا يترك أي بقايا أو أبخرة ضارة مقارنة بالمنظفات التقليدية.

وقالت أدريان دولان، الرئيس التنفيذي لشركة «جرين تاشيز»: «إن الحل الذي قمنا بتقديمه للمدينة المستدامة لا يترك تأثيراً سلبياً على صحة الإنسان والبيئة، على العكس تماماً من المواد الكيميائية التقليدية، وبذلك يمكن التخلص أيضاً من مواد التغليف ووقود النقل وعمليات التصنيع الكيميائية. إننا في الشركة نعرب عن سرورنا لتقديم هذا الحل إلى المدينة المستدامة، كما أنه يعزز رؤيتنا لخلق بيئة خضراء للأجيال الحالية والمقبلة».

وتابعت «سنقوم بتركيب محطات تعبئة المياه في المدينة، حتى يتمكن السكان من إعادة تعبئة الزجاجات البخاخة بسائل الأوزون المائي عند الحاجة إليه بالمجان».