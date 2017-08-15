«أراضي دبي» تدخل تحديثات على تطبيق «إيجاري الذكي»

دبي (الاتحاد)

أدخلت ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي ‬مؤخرًا المزيد من التحديثات ‬والترقيات ‬على ‬تطبيقها ‬المبتكر «‬إيجاري ‬الذكي» ‬الذي ‬يهدف ‬إلى ‬حماية ‬حقوق ‬جميع ‬الأطراف، ‬الملاك ‬والمستأجرين ‬وشركات ‬إدارة ‬العقارات. ‬وعلاوة ‬على ‬ذلك، ‬يتسم ‬التطبيق ‬بالفعالية ‬العالية، ‬وتعزيز ‬إنتاجية ‬المستخدمين ‬وتقليل ‬التكلفة ‬والوقت ‬اللازم ‬لاستكمال ‬تسجيل ‬عقود ‬الإيجار ‬في ‬قسم ‬التسجيل.

وقال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في أراضي دبي: «أسهم التطبيق منذ إطلاقه في زيادة كفاءة عمليات إدارة عقود الإيجار، كما خفض التكلفة والوقت اللازم لإتمام تسجيلها موفراً ‬مرونة ‬لمختلف ‬عمليات إدارة ‬طلبات ‬عقود ‬الإيجار ‬لإنشاء ‬عقد إيجار ‬جديد ‬أو ‬تجديده ‬أو إنهائه، وبفضل ‬التحسينات ‬التي ‬نقوم ‬بإدخالها ‬على ‬التطبيق ‬من ‬حين ‬لآخر، ‬يمكن ‬لمتعاملينا ‬الحصول ‬على ‬معلومات ‬فورية ‬حول ‬تفاصيل ‬عمليات ‬التأجير‭«‬.

وأضاف «يعتبر تطبيق إيجاري الذكي أداة مساعدة للمالكين والمستأجرين على حد سواء، حيث يمكنهم من إدارة عقود الصيانة، وإنشاء الطلبات المتعلقة بها. ويمكن من خلاله التعرف إلى تصنيف شركات الصيانة المسجلة في النظام، بحيث يسمح لها بالتسجيل وإدارة الموظفين وطلبات وعقود الصيانة»‬. علاوة على ذلك يحصل المستخدمون على التنبيهات والإشعارات الخاصة بالتجديد والإخلاء وحالات التقاضي.

ومن الفوائد المهمة التي يضمنها التطبيق، إمكانية رفع دعاوى قضائية لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، وحفظ جميع بيانات عقود الإيجار وبيانات المستأجرين في مكان واحد ، بحيث، تتم المحافظة على حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء.