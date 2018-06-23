كوبر ينتظر «المصير» مع الفراعنة

جروزني (أ ف ب)

كشف المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر أنه لا يعرف مصيره مع المنتخب المصري بعد انتهاء المشاركة في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة ضد السعودية في دور المجموعات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت مباراة السعودية هي الأخيرة له مع مصر، قال كوبر (62 عاماً) في جروزني: «لا أعرف. لا أعرف ما هو مصيري».

أضاف: «يعتمد الأمر على عوامل كثيرة».

وكان رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة قد أكد أن مصير كوبر سيتحدد بعد النهائيات التي فقدت فيها مصر أي أمل ببلوغ دور الـ16، بعد خسارة مباراتيها في المجموعة الأولى أمام الأوروجواي (صفر-1) وروسيا المضيفة (1-3). ويخوض المنتخب مباراة هامشية ضد السعودية، يختم بها مشاركته في المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

وتعليقاً على تنفيذ شروط عقده بتحقيق نتيجة جيدة في كأس أمم أفريقيا 2017 (بلغ النهائي) والتأهل لكأس العالم، أضاف كوبر بعد التمرين الأخير للفراعنة في العاصمة الشيشانية قبل التوجه إلى فولجوجراد: «نفذنا شروط العقد وكنا نتمنى تخطي دور المجموعات. بعض الأشخاص كانوا يفضلون ربما طريقة مختلفة وفلسفة ثانية، ولا ينبغي أن نتفق على فكر واحد».

وتعرض كوبر الذي يشرف على الفراعنة منذ مارس 2015، لانتقادات على خلفية أسلوبه الدفاعي، زادت حدة بعد الخروج المبكر من مونديال روسيا. وعلق المدرب الذي قاد فالنسيا الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين: «النقد جزء من كرة القدم، أنا معتاد عليه. في طريقي الطويل كمدرب واجهت محطات صعبة ومطبات». أضاف: «آمال الناس كانت كبيرة وأنا متفهم لذلك»، لكن «نحن كمدربين نرى الأمور بطريقة مختلفة، عندما نخسر لا نشعر بأننا الأسوأ وعندما نفوز لا نشعر بأننا الأفضل. نتعامل مع الأمور بإيجابية». واعتبر أنه في حال كان الرأي العام غير سعيد «ولا يتفق 90% من الشعب المصري أو المسؤولين مع طريقتي ويريدون رحيلي، لن أتحرك خطوة إلى الأمام». وتخوض مصر ضد السعودية مباراتها السابعة في المونديال بعد مشاركتين في 1934 و1990، وهي لا تزال تبحث عن فوزها الأول. ونفى كوبر أن يكون بعض اللاعبين قد خذلوه، منوهاً بتمتعه بـ «مجموعة من اللاعبين الرائعين الذين ضحوا وقدموا أفضل ما عندهم. طبعاً النتيجة لم تكن على قدر الطموحات لكني أشكر اللاعبين». وتطرق كوبر لخسارة منتخب بلاده الأرجنتين القاسية أمام كرواتيا (صفر-3) في المجموعة الرابعة، واكتفاء ليونيل ميسي وزملائه بحصد نقطة فقط من مباراتيه الأوليين بعد التعادل مع آيسلندا (1-1) في الجولة الأولى.

وقال: «تفاجأنا كلنا بمستوى المنتخب ونتمنى أن يؤدي بشكل مختلف. الفريق يعج بالنجوم وقد أحبط جماهيره. كنا نتمنى كأرجنتينيين أن يكون أفضل».