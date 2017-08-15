قطاع التجزئة في الإمارات يسجل 260 مليار درهم في 2021

أبوظبي (وام)

قدرت تقارير عالمية، نمو قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9%، ليصل إلى 71 مليار دولار (260.7 مليار درهم) بحلول العام 2021.

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية لنمو قطاع تجارة التجزئة الحيوي في الإمارات رغم التوترات في الشرق الأوسط والخليج والتباطؤ الاقتصادي الذي دفعه انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار مقابل بقية العملات الأجنبية.

وأكدت رضوى رضوان، الباحثة الاقتصادية، أن الإمارات تحتل موقعاً مثالياً آمناً للأعمال، وتعتبر وجهة مرموقة ورائدة في مجال تجارة التجزئة، في وقت حققت خلال السنوات الماضية نمواً مستداماً أسهم في جذب العلامات التجارية الكبرى ، واحتفظت في 2016 بالمرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر التجزئة العالمي.

وأوضحت أن قطاع تجارة التجزئة يمثل أسرع القطاعات نمواً في الإمارات، مؤكدة أن نموه يعكس نجاح القطاع غير النفطي في الإمارات نتيجة تزايد التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد في كل القطاعات الاقتصادية بواقع 416 مليار دولار في 2016، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لزيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وقالت إن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة خلال عامي 2014 و2015 نحو 11 مليار دولار، في حين حققت الاستثمارات الجديدة في 2016 نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف بعد إطلاق 129 مشروعاً جديداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور التيجاني عبدالله بدر، المستشار الاقتصادي والخبير في القطاع الصناعي، أن مؤشر ارتفاع تجارة التجزئة بشكل عام يعبر عن أشياء عدة بالنسبة للسوق، منها التوازن في الهيكل الإنتاجي، والتناغم بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج أو بعبارة أدق ارتباط الشبكة الإنتاجية ببعضها بعضاً بهدف تلبية احتياجات السوق بصورة منظمة دون تكديس للسعلة، وارتفاع القوى الشرائية لدى المستهلكين، وعن ديناميكية السوق وانفتاحه على الأسواق العالمية.

من ناحيته، أكد إبراهيم الغيطاني، الباحث الاقتصادي في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أن قطاع تجارة التجزئة في الإمارات يعد أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإماراتي، حيث يساهم وحده بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات استطاع أن ينمو بمعدلات قوية في السنوات الماضية، لتصل قيمته إلى 56.6 مليار دولار نهاية العام 2016 بدعم من نمو مبيعات مراكز التسوق ومحال التجزئة والناجمة عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين، إضافة إلى انتشار فعاليات التسوق المتعددة في مختلف إمارات الدولة، وعلى مدار العام.