«تنمية الصناعة» في أبوظبي يستكشف احتياجات المصانع الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بجولات ميدانية زار خلالها 3 مصانع جديدة تم تشغيلها في الإمارة خلال عام 2017، وأحد المصانع المتميزة التي يبلغ إجمالي قيمتها الاستثمارية مليارين و176 مليوناً و324 ألف درهم، وذلك بهدف متابعة أداء هذه المصانع والاطلاع على متطلباتها واحتياجاتها لما من شأنه أن يمكنها من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة برئاسة المهندس أحمد هلال البلوشي مدير عام المكتب بالإنابة بزيارة مصانع البركة للصناعات البلاستيكية الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 6 ملايين درهم والمتخصص في صناعة الأكياس البلاسـتيكية ومنتجات لدائن نصف مصنَّعة، ومصنع تريدكس للصناعات الهندسية وقيمته الاستثمارية 88 مليوناً و950 ألف درهم والمتخصص في صناعة أُطر صناعية من المعادن، ومصنع النمر للصناعات المعدنية والبالغ قيمته الاستثمارية 71 مليوناً و374 ألف درهم المتخصص في صناعة طلاء المعادن وأُطر صناعية من معادن وتصدير أنابيب ومواسير ملحومة من الصلب.

كما قام وفد المكتب بزيارة مصنع وذرفورد للصناعة والخدمات الذي يعتبر أحد المصانع المتميزة في إمارة أبوظبي وتصل قيمته الاستثمارية مليارين و10 ملايين درهم والمتخصص في صناعة معدات حقول النفط والغاز والأطر والهياكل المعدنية اللازمة للتشييد وأجزاء منها وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية ولوازم الأنابيب والمواسير من الصلب الصب وصنابير وصمّامات صناعية.

واجتمع وفد مكتب تنمية الصناعة برئاسة المهندس أحمد هلال البلوشي مع إدارات هذه المصانع، حيث تم الاطلاع على حجم الاستثمارات الصناعية فيها والخطط الاستراتيجية لتطوير منتجاتها خلال الأعوام القادمة، وذلك بالتنسيق مع المكتب والمطورين الصناعيين في الإمارة. وقام بجولات تفقدية لعمليات الإنتاج واطلع من القائمين على هذه المصانع على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في آلات الإنتاج بما يسهم في جودة المنتج وتعزيز تنافسيته.

وأكد البلوشي خلال الاجتماع بممثلي المصانع حرص الدائرة تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة أبوظبي في خططها الاستراتيجية المعنية بتنويع الاقتصاد المحلي للإمارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يترجم أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة يعكف حالياً على وضع آلية عمل مع المطورين الصناعيين بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع المكتب في سبيل توفير المحفزات والإمكانات اللازمة كافة لجذب المستثمرين الصناعيين وتطوير الصناعات القائمة في إمارة أبوظبي والاطلاع على احتياجات المستثمرين القائمين ومعرفة متطلباتهم لتحقيق أهدافهم في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية في مناطقهم الصناعية.

وأشار البلوشي إلى أن مكتب تنمية الصناعة بات يقدم خدماته في إنجاز كل معاملات التراخيص الصناعية من خلال نافذة مركز أبوظبي للأعمال بما يسهم في التسهيل على المستثمرين الصناعيين لإنجاز كل معاملاتهم عبر نظام ونافذة واحدة.

وقال إن منتجات المصانع التي تمت زيارتها كالبلاستيك والمعادن وغيرها تأتي ضمن الصناعات التي تستهدفها إمارة أبوظبي ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في منظومة الاقتصاد المحلي بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.