«أبوظبي للتنمية» يمول 9 مشاريع في باكستان بـ1.5 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة عن حكومة أبوظبي والمقدمة للجمهورية الباكستانية الصديقة، 1.5 مليار درهم، خصصت لتمويل 9 مشاريع تنموية، حسب بيان أمس.

ولعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الجمهورية الباكستانية، حيث بدأ نشاط الصندوق فيها منذ عام 1981، وعلى مدار أكثر من 35 عاماً من العمل كشريك أساسي في النهوض بالعملية التنموية في الجمهورية الباكستانية، قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل وإدارة العديد من المشاريع التنموية.

وتركزت هذه المشروعات في أكثر القطاعات الرئيسة التي من شأنها أن تسرّع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث شملت القروض والمنح مشاريع النقل والمواصلات، المياه والزراعة، الرعاية الصحية والتعليم.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في تقرير صادر من الصندوق بمناسبة ذكرى احتفالات باكستان بعيد الاستقلال «إن تمويل هذه المشاريع الإنمائية ما هي إلا ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان على المستويات كافة».