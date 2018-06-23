محمد العطاس: أعشق الديوك بسبب زيدان

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد محمد العطاس، مدافع الجزيرة، أن الأهداف الغزيرة التي تم تسجيلها من كرات ثابتة في المونديال، يتحمل اللاعبون مسؤوليتها، وأنه لو تحدث اللاعبون مع بعضهم قبل تنفيذ الكرة، والتزموا بفكرة تكامل الأدوار في رقابة المنافس، لانخفضت نسبة هذه الأهداف بشكل هائل، مشيراً إلى أنها ناتجة في الأساس عن غياب التركيز، وهو الأمر الذي قد يكون سببه الإجهاد في اللقاء، وتأثر اللياقة البدنية الذي يؤثر بالضرورة على اللياقة الذهنية.

ويقول العطاس لاعب المنتخب الأولمبي وأحد المدافعين الصاعدين البارزين، والذي كان أحد مفاجآت الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الأخيرة، إنه يشجع منتخب فرنسا، ويتابع مباريات المونديال مع أصدقائه في المجلس، وإن السبب في تشجيعه لمنتخب الديوك هو النجم الكبير والمدرب الرائع زين الدين زيدان، حيث إنه من عشاق زيدان لاعباً ومدرباً، ولذلك فقد كان حريصاً على الذهاب لمصافحته بعد مباراة الريال في نصف نهائي مونديال الأندية، وحينها هنأه زيدان على التميز في الأداء، ويؤكد العطاس أن السبب الرئيسي لنجاحه في مراقبة رونالدو في مباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية، هو التركيز وعدم الخوف.

وعن سر تألق رونالدو في كأس العالم وتسجيله 4 أهداف حتى الآن، يقول العطاس: رونالدو أفضل لاعب في العالم حالياً، وسر أفضليته هو الدور المحوري له في منتخب البرتغال، حيث إن المنتخب البرتغالي لا يملك عدداً كبيراً من النجوم مثل المنتخب الأرجنتيني الذي يلعب له ميسي، الفارق الوحيد هو أن المنتخب البرتغالي يلعب الكرة الجماعية، وكلهم يجتهدون في تمرير الكرة لرونالدو، فيما تبقى الفردية هي العنوان الأبرز في أداء منتخب الأرجنتين الذي كان أداؤه صادماً لكل عشاق الكرة.

ويقول العطاس: أتمنى أن يكون النهائي بين فرنسا والبرازيل، لأن أصدقائي يشجعون البرازيل، وأتمنى بالتأكيد أن يفوز المنتخب الفرنسي حتى أكسب التحدي معهم، ولكن الأمور في كرة القدم لا تسير بالأمنيات، فالمنتخب الألماني يبقى رقماً صعباً ومن الصعب استبعاده من الحسابات، لأنه قادر على العودة دائماً في الوقت المناسب، ومنتخبات إسبانيا وبلجيكا والمكسيك والبرتغال أيضاً لها حظوظ في البطولة.