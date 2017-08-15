دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس مذكرة تفاهم مع شركة «كرييتف 971» (Creative 971) لدعم التجارة الإلكترونية مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في ممارسة نشاطها التجاري في دولة الإمارات.

وتتضمن أهم البنود في هذه الاتفاقية تبادل الاستشارات والتجارب من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة وورش العمل، وتبادل المعلومات والبيانات والتنسيق حول النتائج المستخلصة وكيفية الاستفادة منها.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم «كرييتف 971» بتعزيز وتطوير واقع قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة عبر برنامج توعوي للشرِكات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الدولة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، وزيادة الوعي حول أهمية الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية ومساعدة الشركات في الاستمرار بنشاطهم التجاري من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية وحلول الدفع الإلكتروني المتطورة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «تشكل هذه الاتفاقية خطوة نحو اعتماد الأنماط غير التقليدية في تأسيس الشركات من خلال توفير حلول متطورة لإدارة العمليات التجارية وآليات الدفع، وتعد حلول الدفع الإلكتروني أحد المقاربات المهمة لتعزيز حيوية الأسواق وفتح آفاق جديدة للتبادلات التجارية».

وأضاف «تتميز دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة جداً في مجال القطاع المصرفي، فضلا عن وجود العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية مضافاً إليها الانتشار الكبير في الهواتف النقالة والأجهزة الذكية بمختلف أنواعها. وتشكل هذه العوامل في مجملها الأساس لجذب كبريات الشركات العالمية لممارسة نشاطها وإدارة عملياتها انطلاقاً من دولة الإمارات، الأمر الذي يشكل مصدراً أساسياً في تنويع مصادر الدخل الوطني».

من جانبها، قالت جوليا جاكلي، المديرة التنفيذية لشركة «كرييتف 971» «نعتبر هذا التعاون الاستراتيجي الجديد مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنجازاً نفخر به.

ونحن بدورنا نشجع رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخيارات التي توفرها هذه الاتفاقية والتي تصب في صالح جهود نشر الوعي بموضوع التجارة الإلكترونية والرقمية وتعزيز الركائز الداعمة له في دولة الإمارات».