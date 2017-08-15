«أديبك» يوسّع المشاركة في مؤتمر «قادة الأعمال العالميين»

أبوظبي (الاتحاد)

يتيح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أمام أعضاء الوفود المشاركين هذا العام، مزيداً من الفرص للاستماع إلى بعض أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، ممن يعتزمون التحدّث في جلسات المؤتمر المفتوحة، وذلك بعد أن أكّد المنظمون عزمهم زيادة عدد اللجان التابعة لمؤتمر قادة الأعمال العالميين في دورة العام 2017 من الحدث، بحسب بيان أمس.

وانبثقت لجان مؤتمر قادة الأعمال العالميين بشكل مستقل عن أديبك في العام 2015، وذلك بلجنتين، ليؤدي التجاوب الواسع مع هذه الخطوة إلى إضافة لجنة ثالثة في مؤتمر العام 2016، فيما سيضيف المنظمون لجنة رابعة هذا العام. ومع التوسع الذي يشهده أديبك ليشمل للمرة الأولى مجال تكرير النفط وتنقية الغاز، فمن المقرر وضع برنامج إضافي يشمل ثلاث لجان لقادة الأعمال العالميين تكون مكرّسة لتناول هذا المجال.

وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2017، إن الحدث يتفرّد بقدرته على جذب مثل هذه المجموعة الواسعة من المسؤولين الكبار في القطاع، وذلك بفضل القوة التي تتمتع بها شركات النفط الوطنية والعالمية في أسواق المنطقة، وأضاف مؤكّداً: «لطالما اشتُهر أديبك عبر تاريخه باستقطاب كبار الرؤساء التنفيذيين للتحدث عبر منبر رفيع المستوى، ولن يحظى المختصون في قطاع النفط والغاز في أي حدث آخر بهذه النظرة المتعمقة في الفكر الاستراتيجي التي توجّه التحرك قُدُماً في القطاع، والتي يعرضها مسؤولون تتسم قراراتهم بكونها حاسمة لمستقبل شركات النفط والغاز».

وأكّد القائمون على تنظيم أديبك، أن التقدّم في الاستعدادات لانعقاد أديبك ووصولها إلى الأسابيع الأخيرة، قد ضمِن، لغاية الآن، مشاركة 13 من كبار الرؤساء التنفيذيين في اللجان الخاصة بمؤتمر قادة الأعمال العالميين، في حين لا يزال التواصل جارياً مع عدد آخر من المسؤولين من أنحاء القطاع العالمي لضمان مشاركتهم. وقد تأكّدت، من جانب آخر، مشاركة تسعة رؤساء تنفيذيين آخرين في البرنامج الإضافي الخاص بتكرير النفط وتنقية الغاز ضمن المؤتمر.