«أديبك» يوسّع المشاركة في مؤتمر «قادة الأعمال العالميين»

أبوظبي (الاتحاد)
يتيح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أمام أعضاء الوفود المشاركين هذا العام، مزيداً من الفرص للاستماع إلى بعض أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، ممن يعتزمون التحدّث في جلسات المؤتمر المفتوحة، وذلك بعد أن أكّد المنظمون عزمهم زيادة عدد اللجان التابعة لمؤتمر قادة الأعمال العالميين في دورة العام 2017 من الحدث، بحسب بيان أمس.
وانبثقت لجان مؤتمر قادة الأعمال العالميين بشكل مستقل عن أديبك في العام 2015، وذلك بلجنتين، ليؤدي التجاوب الواسع مع هذه الخطوة إلى إضافة لجنة ثالثة في مؤتمر العام 2016، فيما سيضيف المنظمون لجنة رابعة هذا العام. ومع التوسع الذي يشهده أديبك ليشمل للمرة الأولى مجال تكرير النفط وتنقية الغاز، فمن المقرر وضع برنامج إضافي يشمل ثلاث لجان لقادة الأعمال العالميين تكون مكرّسة لتناول هذا المجال.
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وأكّد القائمون على تنظيم أديبك، أن التقدّم في الاستعدادات لانعقاد أديبك ووصولها إلى الأسابيع الأخيرة، قد ضمِن، لغاية الآن، مشاركة 13 من كبار الرؤساء التنفيذيين في اللجان الخاصة بمؤتمر قادة الأعمال العالميين، في حين لا يزال التواصل جارياً مع عدد آخر من المسؤولين من أنحاء القطاع العالمي لضمان مشاركتهم. وقد تأكّدت، من جانب آخر، مشاركة تسعة رؤساء تنفيذيين آخرين في البرنامج الإضافي الخاص بتكرير النفط وتنقية الغاز ضمن المؤتمر.