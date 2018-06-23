خليل غانم: نستحق أفضل المناصب الإدارية

رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد خليل غانم، نجم الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني، أن القدرات العالية والإمكانات الكبيرة للاعبي الجيل السابق ترشحهم للمشاركة في عملية التطوير والإضافة، من خلال تقلد أفضل المناصب الإدارية التي تمنحهم القدرة على الاستفادة من خبراتهم الكبيرة. التي اكتسبوها خلال نظير سنوات العطاء الكروي الجميل الذي توج بأفضل النتائج في السابق، موضحاً أن الاستعانة بمجموعة محددة من لاعبي الجيل الذهبي، يمكن أن يساهم في عملية التطور الرياضي الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة على كافة المستويات بما يضمن الوصول إلى أفضل المراكز.
وأضاف: غياب نجوم الجيل الذهبي عن عملية المشاركة في عملية التطور الرياضي مسؤولية المسؤولين في الاتحادات والأندية، والمشكلة أن بعض لاعبي الجيل الذهبي الذين وصلوا إلى بعض المراكز الإدارية لم يجدوا الدعم المطلوب أو التعاون الإيجابي حتى يبدو للجميع أنهم أقل من مستوى التوقعات أو فشلوا في تحقيق النتائج الجيدة «.
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