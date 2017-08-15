أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل للتوعية بعنوان «ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة وآلية التسجيل»، لتوعية قطاعات الأعمال بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، في قاعة الاجتماعات بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يأتي تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتوعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص بآليات تطبيق الضريبة المضافة بالدولة، والعمل على جمع ممثلي القطاع الخاص بالقائمين على الهيئة لتبادل وجهات النظر، والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة».
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من جهته، قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب «إن ما لاقته ورشة تجار التجزئة في أبوظبي من مشاركة كبيرة وإقبال واسع دليل على الشراكة الفاعلة بين كل القطاعات الاقتصادية والتي تجسد توجهات قيادة دولة الإمارات في تعزيز إطار العمل المشترك لتحقيق توجهات التنمية المستدامة بما يعزز من ريادة الدولة ويحقق الازدهار والرفاهية لجميع أفراد المجتمع».
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وشكر البستاني غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دورها في توفير أسس النجاح للورشة، ودعمها لخطة توعية قطاع الأعمال بالإجراءات الضريبية والإعداد للتطبيق والامتثال بالقوانين الضريبية، والذي يعد من ضمن الأهداف الرئيسية للهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكداً عزم الهيئة على مواصلة عقد الورش التعريفية لجميع قطاعات الأعمال في الدولة وتعزيز وعيها ومعرفتها بضريبة القيمة المضافة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2018.