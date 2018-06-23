«النسر» أحمد موسى يحلق في سماء «سوشيال ميديا»

معتصم عبدالله (دبي)

كلمة وحيدة عبر حساب النيجيري أحمد موسى، مهاجم ونجم المنتخب النيجيري، على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام آيسلندا أمس الأول، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم، وجدت تفاعلاً كبيراً من آلاف المغردين حينما نشر موسى عبر حسابه عبارة «الحمد لله»، ليحلق بعدها «النسر النيجيري» في مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر الترند.

ومنحت الثنائية التي سجلها أحمد موسى في شباك آيسلندا منتخب «النسور الخضراء» أول فوز في النسخة الحالية للمونديال، لينعش آمال جماهير المنتخب في العبور إلى دور الستة عشر في انتظار نتيجة الموقعة الحاسمة أمام منتخب الأرجنتين الثلاثاء المقبل في سانت بطرسبورج، ليرتقي بعدها هاشتاج #أحمد_موسى إلى الترند بفضل آلاف التغريدات والتعليقات حول مهارة النجم الموهوب، والذي سجل ثنائية أهلته للفوز بجائزة نجومية المباراة، علاوة على كونه أول نيجيري يسجل في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم.

ويدين المنتخب النيجيري الذي أكد علو كعبه في المونديال أمام منتخبات القارة الأوروبية، إلى نجمه أحمد موسى، حيث بات المنتخب الآيسلندي ثالث فريق أوروبي يُواجه نيجيريا في أول مشاركة له في كأس العالم، وفي كل مرة ينجح فريق النسور في الخروج منتصراً بعدما فاز على اليونان بثنائية نظيفة في نهائيات 1994 وعلى البوسنة والهرسك بهدف نظيفة في نسخة 2014.

ومنحت الثنائية في شباك الأرجنتين التي سجلها المهاجم النيجيري في مونديال البرازيل 2014، والتي انتهت لمصلحة التانجو 3-2، بعدما سجل ميسي بدوره ثنائية، الفرصة أمام الجمهور للرهان على قدرة أحمد موسى الوصول مجدداً إلى شباك منتخب الأرجنتين في المواجهة الحاسمة والمرتقبة، لا سيما في ظل تراجع مستوى أداء الأخير وتذيله ترتيب المجموعة الرابعة برصد نقطة واحدة في أعقاب خسارته أمام كرواتيا 0-3 في الجولة الثانية والتعادل مع آيسلندا 1-1 في الجولة الأولى.

وسيخوض ممثلو القارة السمراء نزال الأرجنتين بهذه المعنويات العالية والثقة الكبيرة في نفسهم وقدراتهم، وفي مقدمتهم موسى الذي أوضح قائلاً في حديثه لوقع الفيفا «أعتقد أنه ليس من الصعب كثيراً أن أسجل ضد الأرجنتين، نُدرك أهمية المباراة، إذ يجب علينا تحقيق الفوز».