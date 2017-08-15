341 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (وام)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 341 مليون درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 149 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 39 مليون درهم و132 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 212 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة البرشاء الثانية، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 90 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 30 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 60 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 8 ملايين درهم.