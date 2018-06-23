أسامة أحمد (دبي)

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، لـ «الاتحاد» أن نتائج المنتخبات العربية أحزنت الجميع، وأن الكرة العربية تحتاج إلى وقفة عاجلة بواقعية، من أجل التقييم والتصحيح بعيداً عن المجاملات، لوضع خريطة طريق للبناء بعد ما حدث في «مونديال روسيا»، والذي يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، حتى لا تتكرر مثل هذه السيناريوهات في المرحلة المقبلة.

وأرجع رئيس الاتحاد البحريني مشكلة الكرة العربية إلى ضعف الدوريات وثقافة اللاعب العربي مقارنة باللاعب الغربي، مبيناً أن تطوير الاحتراف في عالمنا العربي مجرد كلام وتسويق وحبر على ورق، حيث لا يوجد تطبيق فعلي للعملية الاحترافية على أرض الواقع.

وقال: حان الوقت من أجل تقييم الواقع الاحترافي، وخصوصاً أن معظم الأندية العربية لا تعمل بالشكل الصحيح، مما انعكس ذلك على مستوى المنتخبات العربية في عدم ظهورها بالشكل المرضي، وعدم نجاح اللاعبين في رسم صورة طيبة عن الكرة العربية في هذه التظاهرة العالمية.

وأشار الشيخ علي آل خليفة إلى أن المنتخبات العربية دفعت الثمن خلال مشاركتها المونديالية في ظل ضعف منظومة كرة القدم، مما لعب دوراً كبيراً في هذه النتائج التي أصابت الجمهور العربي بالإحباط.