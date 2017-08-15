6.8 مليار درهم تجارة أبوظبي من الحديد والألمنيوم والنحاس

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة تجارة أبوظبي من الحديد والألمنيوم والنحاس 6.8 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام بنمو نسبته 15.6% مقارنة مع الفترة نفسها عام 2016.

وشكلت تجارة المعادن الثلاثة وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي نحو 11.6% من إجمالي تجارتها الكلية غير النفطية التي عبرت منافذ الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري التي بلغت قيمتها 58.2 مليار درهم.

وتفصيلاً فقد بلغت قيمة تجارة أبوظبي من النحاس مع نهاية شهر أبريل الماضي 3.1 مليار درهم بنمو نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها عام 2016 التي وصلت فيه إلى 2.98 مليار درهم.

وعلى صعيد تجارة الحديد فقد بلغت قيمتها 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنمو نسبته 16.6% مقارنة مع 1.2 مليار درهم في فترة الرصد نفسها من 2016.

وفيما يخص تجارة أبوظبي من الألمنيوم فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.3 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها عام 2016.