موتينيو يثير الشكوك حول مشاركته مع البرتغال غداً

كراتوفو (أ ف ب)

أثار لاعب وسط المنتخب البرتغالي جواو موتينيو، الشكوك حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد إيران غداً في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك بغيابه عن تدريبات امس، وكان موتينيو غاب أيضاً عن الحصة التدريبية لأبطال أوروبا 2016 مساء الجمعة بسبب المرض.

ويلتقي منتخب البرتغال مع إيران غداً في سارانسك في مباراة تحتاج فيها إلى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكونها تتقاسم حالياً صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع إسبانيا التي تلاقي في اليوم ذاته المغرب أول مودعي مونيديال 2018.

وشارك موتينيو أساسياً في المباراتين الأوليين ضد إسبانيا والمغرب، وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها رونالدو هدف الانتصار في مرمى أسود الأطلس، وعاد الظهير الأيسر رافايل جيريرو إلى التدريب مع الفريق، بعدما غاب عن حصة الجمعة بسبب شكوى من آلام في الساق. وقال المدافع روبن دياس: «رأينا مبارياتهم وغيرها من المباريات في هذا المونديال، وأدركنا أنه لا توجد مباريات سهلة»، مضيفاً: «ستكون المباراة التي يجب أن نكون فيها مستعدين لأي شيء».

وتابع: «كل الفريق طموح ويعرف جيداً أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لهم ولنا»، مضيفاً: «هذه هي كأس العالم، فأحياناً لا تبدأ بشكل جيد، ولكن بخوضك المزيد والمزيد من المباريات، تؤمن بنفسك وتبدأ بالتحسن».