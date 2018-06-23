موتينيو يثير الشكوك حول مشاركته مع البرتغال غداً

كراتوفو (أ ف ب)
أثار لاعب وسط المنتخب البرتغالي جواو موتينيو، الشكوك حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد إيران غداً في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك بغيابه عن تدريبات امس، وكان موتينيو غاب أيضاً عن الحصة التدريبية لأبطال أوروبا 2016 مساء الجمعة بسبب المرض.
ويلتقي منتخب البرتغال مع إيران غداً في سارانسك في مباراة تحتاج فيها إلى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكونها تتقاسم حالياً صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع إسبانيا التي تلاقي في اليوم ذاته المغرب أول مودعي مونيديال 2018.
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وتابع: «كل الفريق طموح ويعرف جيداً أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لهم ولنا»، مضيفاً: «هذه هي كأس العالم، فأحياناً لا تبدأ بشكل جيد، ولكن بخوضك المزيد والمزيد من المباريات، تؤمن بنفسك وتبدأ بالتحسن».