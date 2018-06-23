نافاس: المنتخب الكوستاريكي ودع «مرفوع الرأس»

سان بطرسبورج (د ب أ)

قال حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، إن منتخب بلاده خرج من بطولة كأس العالم «مرفوع الرأس».

وودع المنتخب الكوستاريكي البطولة رسمياً بعد هزيمته الثانية على التوالي في المجموعة الخامسة بالدور الأول للبطولة، بعدما خسر صفر /‏‏ 2 أمام نظيره البرازيلي من خلال هدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة. وقال نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والذي تصدى للعديد من الفرص في المباراة: «نخرج من البطولة برأس مرفوعة عالية، الأمر صعب علينا، بذلنا جهداً كبيراً كافحنا على مدار المباراة بأكملها، وفي النهاية، كان الأمر هكذا».

وودع المنتخب الكوستاريكي رسمياً بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام المنتخب السويسري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة، حيث كان الفريق خسر مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره الصربي.

وقال أوسكار راميريز المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي: «إنه أمر مؤلم كثيراً، بذلنا جهداً كبيراً، لكنه لم يرتق للدرجة المطلوبة».