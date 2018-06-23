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أكد أن منتخب نيجيريا استعاد الثقة

رور: لدينا «فرصة جيدة» لتخطي الأرجنتين والتأهل
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تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

فولجوجراد (د ب أ)

هنأ الألماني جيرنوت رور، المدير الفني للمنتخب النيجيري، لاعبيه على الفوز الثمين 2 / صفر على نظيره الآيسلندي في مدينة فولجوجراد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في الدور الأول للبطولة.

وتقدم المنتخب النيجيري إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف نظيره الكرواتي متصدر المجموعة، ومتفوقاً على المنتخبين الآيسلندي والنيجيري، ولكل منهما نقطة واحدة فقط.

وأنعش المنتخب النيجيري بهذا الفوز فرصه في التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة، حيث يتنافس مع المنتخبين الآيسلندي والأرجنتيني على البطاقة الثانية من هذه المجموعة، بعدما حجز المنتخب الكرواتي البطاقة الأولى رسمياً قبل مباريات الجولة الثالثة. وقال رور إن فريقه الآن لديه «فرص جيدة» للتغلب على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثالثة الأخيرة بالمجموعة من أجل التأهل للدور الثاني.

وأضاف رور: «الفائز في مباراة نيجيريا والأرجنتين سيتأهل، نريد تقديم مباراة جيدة ويمكننا الفوز، استعدنا الثقة، ونتحلى بالتواضع والصلابة والروح القتالية».

ويرى رور أن مفتاح الفوز في هذه المباراة سيكون في التركيز، وقال المدرب الألماني: «يجب ألا نرتكب أخطاء لأن الأشياء الصغيرة مهمة للغاية في بطولات كأس العالم. لدينا خيارات جيدة أمام الأرجنتين». وأشاد رور بردة فعل فريقه في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث سجل أحمد موسى هدفي الفريق في الشوط الثاني. ... المزيد
     
 

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