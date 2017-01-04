«إكسبو الشارقة» ينظم «ستيل فاب الشرق الأوسط»

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة فعاليات معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب الشرق الأوسط» في دورته الثالثة عشرة، التي ينظمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة ما بين 16-19 يناير الجاري.

ويتيح معرض «ستيل فاب» الذي يُعد أحد أبرز الأحداث التجارية المتخصصة في مجال صناعة الصلب على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، فرصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين للاطلاع على أحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وإعداد الأسطح والتشطيب والطحن والقطع وتصنيع الآلات، وغيرها من التخصصات الهندسية ذات الصلة.

ويشهد الحدث في نسخته الجديدة، مشاركة وحضوراً لافتين من جانب الشركات الوطنية، إلى جانب العشرات من الشركات الأجنبية الدولية والعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، والعديد من الصناعات المرتبطة بها.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، حرص إكسبو الشارقة على جذب وتنظيم المعارض المهمة التي تُعزّز مكانة إمارة الشارقة كوجهة مميزة لاستضافة المعارض الدولية، مشيراً إلى أن المركز يعمل بشكل مستمر على الارتقاء بأدائه وتطوير خدماته إلى أعلى المستويات العالمية، وبما يتجاوز توقعات العارضين والزوار من داخل الدولة أو من خارجها.