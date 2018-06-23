أسامة هوساوي جاهز لقيادة «الأخضر»

سان بطرسبرج (الاتحاد)

أثبت الفحص الطبي سلامة وجاهزية أسامة هوساوي، قائد منتخب السعودية، وبالتالي خوض لقاء «الأخضر» أمام مصر غداً في ختام مشوار الفريقين الشقيقين في نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، بعد أن تأكد خروجهما من الدور الأول، عقب الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من روسيا وأوروجواي، ومع ذلك يبقى «الديربي العربي» مهماً للمنتخبين، وكان هوساوي شعر بآلام أسفل الظهر، بعد لقاء أوروجواي في الجولة الثانية، وسيكون قائد «الأخضر» متاحاً للأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للاستعانة بجهوده في المباراة الأخيرة.

واصل منتخب السعودية تدريباته في معسكره الحالي بمدينة سان بطرسبرج، وبدأ مران أمس الأول بملاعب نادي زينت سان بطرسبرج بفقرة الإحماء، ومن بعدها التمرير مع الحركة، والتسديد على المرمى، بعدها قسم بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت العناصر الذين شاركوا في المواجهة الماضية، وخصص لهم تدريبات خاصة بالكرة، فيما ضمت الثانية بقية اللاعبين، وخصص لهم تدريب السرعات لمسافات مختلفة.

من جهة أخرى، كشف الجهاز الطبي عن نتيجة فحص أشعة الرنين للاعب الوسط تيسير الجاسم، ومعاناته من الإصابة بتمدد من الدرجة الثانية، في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وحاجته للراحة والتأهيل، فيما خصص الجهاز الطبي تدريبات خاصة للثلاثي عمر هوساوي وعلي البليهي ومنصور الحربي في النادي الصحي لشعورهم بآلام في عضلات الفخذ، ويجري «الأخضر» التدريب الأخير اليوم على ملعب فولجوجراد أرينا الذي يحتضن اللقاء، وتبدو معنويات لاعبي السعودية عالية، ويطمح الجميع إلى إنهاء المشاركة المونديالية بأداء أفضل ونتيجة جيدة، ويعقد المؤتمر الصحفي للمدرب بيتزي بقاعة المؤتمرات بملعب فولجوجراد أرينا في الساعة الرابعة مساء اليوم.

وتوقعت صحف السعودية أن تحفل المباراة بالندية والإثارة، رغم أنها بمثابة «تحصيل حاصل»، ويسعى المنتخبان للفوز لإسعاد الجماهير العريضة.