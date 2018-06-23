السنغال واليابان.. «الطموح الأسمر»!

فوجوجراد (د ب أ)

بعد أن حقق منتخب السنغال بداية قوية، في مشواره بكأس العالم «روسيا 2018»، يتطلع الفريق إلى مواصلة الانطلاقة والتقدم خطوة جديدة على طريق تحقيق «الطموح الأفريقي» لدى مدربه، عندما يلتقي نظيره الياباني اليوم على ملعب «إيكاترنبيرج أرينا»، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالمونديال.

واستهل المنتخب السنغالي مشواره في المونديال بالفوز على نظيره البولندي 2-1 يوم الثلاثاء الماضي، ليتحدث بعدها أليو سيسيه، المدير الفني للسنغال، بثقة عن طموحه وآماله المتعلقة بالمدربين الأفارقة.

وكان سيسيه صرح بأنه يتوقع أن يوماً يشهد تتويج منتخب أفريقي بلقب كأس العالم، لكنه شدد على ضرورة إنتاج جيل جديد من المدربين من القارة الأفريقية، بدلاً من الاكتفاء باستقطاب المدربين من خارجها.

ويتطلع سيسيه الذي كان قائداً للمنتخب السنغالي الذي شارك للمرة الأولى في المونديال في نسخة عام 2002، ووصل حينها إلى دور الثمانية، للتقدم خطوة جديدة نحو الدور الثاني للبطولة الحالية عبر مباراة اليوم.