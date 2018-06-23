«الأسود الثلاثة» تبحث عن مساعدين لـ «الملك كين»

موسكو (أ ف ب)

بعدما حققت بداية ناجحة في بطولة كبرى، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، بفضل قائدها المهاجم هاري كين الذي سجل هدفين، بينهما هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة مع تونس، تتطلع إنجلترا لمباراة بنما، بهدوء لم تعهده منذ فترات طويلة رغم بحثها عن مسجلين آخرين للأهداف.

وضع «الملك» كاين «24 عاماً» جانباً الشكوك حول قدرته على تقديم الأفضل لبلاده، هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، أصبح اللاعب الأول الذي يسجل هدفين لإنجلترا في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم، منذ المهاجم جاري لينيكر في مونديال 1990.

إلا أن ما حققه كين في المباراة ضد تونس 2-1 في فولجوجراد، فتح باب الأسئلة حول عدم قدرة زملائه على هز الشباك التونسية، رغم الفرص السهلة التي سنحت لهم في الشوط الأول من المباراة.

وتركزت الانتقادات على وجه الخصوص على كل من رحيم ستيرلينج وجيسي لينجارد، علماً بأن الهدف الثاني لكين لم يأت سوى في الوقت بدل الضائع، وباتت مشاركة سترلينج كأساسي في المباراة مع بنما مهددة.