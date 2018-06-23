إنجلترا و بنما «أوراق مسروقة»!

نيجني نوفجورود (د ب أ)

يتأهب المنتخب الإنجليزي، تحت قيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، لأول مباراة في تاريخ الفريق أمام بنما، حيث يلتقي المنتخبان اليوم على ملعب «نيجني نوفجورود» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم «روسيا 2018».

ولا بديل أمام المنتخب الإنجليزي سوى الظهور بأفضل مستوياته، خاصة في ظل غياب عنصر المفاجأة على الأرجح، بعد أن تسبب خطأ طفيف خلال تدريبات الفريق في الكشف عن التشكيل الأساسي المحتمل لإنجلترا في المباراة.

فقد كشف ستيف هولاند، المدرب المساعد للمنتخب الإنجليزي، عن طريق الخطأ، عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لمباراة بنما، حينما التقطت صورة له خلال تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي، وهو يمسك بقائمة تظهر فيها التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة المرتقبة.

وطبقاً لما ظهر بالقائمة، تشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي تغييرات عن التشكيلة التي خاض بها الفريق مباراته الأولى التي انتهت بالفوز على المنتخب التونسي 2- 1.