مارتينيز: لعبنا بطريقة حاسمة



تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018 موسكو (رويترز) قال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عقب الفوز: ليس من السهل تسجيل كل هذه الأهداف في مباراتين، مباراة تونس مختلفة عن لقاء بنما، تونس تدافع بعمق وتنظيم، وكان ينبغي إيجاد حلول لذلك، يجب احترام الفريق التونسي كثيراً نتيجة للضغط العالي، وخوض مباراة مفتوحة حقاً، من الجيد لنا التعامل مع مثل هذه المباريات المختلفة. وأضاف: عانينا في بعض الفترات، لكن عندما لعبنا بشكل هجومي، ظهرنا بشكل حاسم، فضلاً عن أننا نملك الموهبة والكفاءة، لكن عندما نلعب معاً من الرائع أن أرى اللاعبين يعملون بجدية. وأعلن مارتينيز أن لوكاكو تعرض لإصابة في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر، وحاول الاستمرار في اللعب غير أنه شعر بآلام، ما يثير الشكوك حول مشاركته في مباراة إنجلترا.