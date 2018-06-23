«نسور قرطاج».. مشارف الوداع من «البوابة 5»!

موسكو (د ب أ)

وضع منتخب بلجيكا قدماً في الدور الثاني «الـ 16» بكأس العالم 2018، حيث واصل انطلاقته القوية، وتغلب على نظيره التونسي 5 - 2 أمس على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وحسمت المباراة للمنتخب البلجيكي بثنائية من كل من إيدين هازارد، وروميلو لوكاكو، كما أضاف «البديل» ميشي باتشواي الهدف الخامس لبلجيكا.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده بذلك إلى ست نقاط منفرداً بصدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإنجليزي الذي يلتقي بنما اليوم، بينما ظل منتخب تونس من دون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا 1 - 2، وأصبح الأمل الوحيد للمنتخب التونسي متمثلاً في فوز بنما بمباراة اليوم، حيث إنه في حالة تعادل أو فوز إنجلترا بأي نتيجة اليوم، تُحسم بطاقتا التأهل من المجموعة رسمياً لمصلحة بلجيكا وإنجلترا بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وافتتح إيدين هازارد التسجيل للمنتخب البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة 6، ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16، ورد المنتخب التونسي بهدف للاعب ديلان برون في الدقيقة 18، قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلده في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.