مجلس مدينة موسكو يحذر من الازدحام

موسكو (د ب أ)

حذر مجلس المدينة بالعاصمة الروسية موسكو، مشجعي المنتخبات من التكدس في ساحات المشاهدة الجماعية للمباريات خلال أوقات الذروة، ومنها الازدحام المتوقع خلال مباراة المنتخبين الروسي والأوروجوياني المقررة غداً في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وقال فلاديمير تشيرنيكوف رئيس دائرة موسكو لأمن العاصمة وضواحيها، في بيان: «لا تضع نفسك في خطر»، وذلك في ظل احتمالات وجود أكثر من 25 ألف مشجع في منطقة المشجعين في جامعة موسكو.

وقال تشيرنيكوف في تصريحات لوكالة أنباء «إنترفاكس»، إن هناك أماكن أخرى كافية للمشجعين في مواقع أخرى بالعاصمة موسكو، ومنها الحانات والفنادق، التي يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر الشاشات بها.

وأشار أيضاً إلى أنه رغم الأعداد الكبيرة من المشجعين التي تجمعت في العاصمة موسكو خلال أيام، لم تقع سوى حوادث قليلة.