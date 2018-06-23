الأرجنتين تطلب من روسيا ترحيل مشجعيها المشاغبين

موسكو (رويترز)

قال اتحاد الكرة الأرجنتيني، إنه طلب من السلطات الروسية ضبط وترحيل أربعة مشجعين من رعاياها، تم تصويرهم يتشاجرون مع مشجعين من كرواتيا في مباراة جمعت بين الفريقين مساء الخميس.

ووعدت روسيا والاتحاد الدولي «الفيفا» بتنظيم كأس عالم آمنة، تحتفي بالمشجعين، رغم مخاوف اندلاع أعمال شغب وعنف.

ولم تحدث سوى مخالفات بسيطة حتى الآن، لكن مقطع الفيديو الذي التقط الخميس، أظهر مشجعين يتشاجرون في المدرجات خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نيجني نوفجورود.

وقالت اللجنة المنظمة لكأس العالم في روسيا، أمس، إن الشرطة الروسية احتجزت سبعة مشجعين أرجنتينيين بعد المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا 3 - صفر على الأرجنتين، لتتقلص فرص بطلة العالم مرتين في التأهل لدور الستة عشر للبطولة.