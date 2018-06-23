فابريجاس: رونالدو لم يبهر رغم أهدافه الأربعة !

أنور إبراهيم (القاهرة)

دافع النجم الدولي الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي عن زميله القديم ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو الأرجنتيني، في أعقاب الهجوم الذي تعرض له عقب الخسارة من منتخب كرواتيا صفر/‏ 3، وقال في مقابلة مع محطة «بي بي سي» إن ضعف الأداء الجماعي لمنتخب الأرجنتين لم يساعد ميسي في مباراتيه الأوليين ضد آيسلندا وكرواتيا. وأضاف: منتخب التانجو يشبه فريقاً محطماً وكان ذلك أمراً صعباً بالنسبة لميسي، إذ إنه لم يجد لاعبين جيدين يساندونه عندما كان يحتاج إليهم في بناء الهجمات والانطلاق نحو مرمى المنافس.

وقارن فابريجاس بين وضع ميسي مع «التانجو» ووضع منافسه الأول كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، وقلل من أهمية وقيمة ما قدمه هذا الأخير مع منتخب بلاده بقوله: رونالدو لعب دوراً مختلفاً تماماً عن ميسي، فهو أساساً يبقى في المقدمة ولا نراه يجري على أرض الملعب ونادراً مايعود للخلف.. صحيح أنه أحد الأسماء الكبيرة في روسيا وبدأ البطولة بداية قوية بتسجيل أربعة أهداف في مباراتين، ولكن إذا ما نظرتم جيداً إلى ما فعله، ستجدون أنه سجل من ركلة جزاء وركلة حرة مباشرة وهدف من ركلة ركنية وهدف من تسديدة أخطأها دي خيا بغرابة شديدة في مباراة إسبانيا والبرتغال (3/‏3).

وفابريجاس الذي لم ينل شرف اللعب مع منتخب الروخا الإسباني في هذا المونديال، حيث استبعده المدير الفني السابق لوبيتيجي من قائمة الـ23 لاعباً المختارين لخوض البطولة، قال أيضاً: لا يمكننا القول إن ميسي أو البرتغالي قدما أداءً مبهراً أو استعرضا مهاراتهما على طريقة الـ «تيكي تاكا» الإسبانية، كما أن رونالدو لم يسجل أهدافاً رائعة.

يذكر في هذا الصدد أن فابريجاس كان زميلاً لميسي في صفوف نادي برشلونة كما أنه تخرج معه في أكاديمية «لامازيا» مركز تدريب البارسا.