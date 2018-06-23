هيئة الإعلام السعودية تستنكـر بيان «اليويفا»

جدة (واس)

استنكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، ما ورد في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، من مزاعم بشأن قناة قرصنة تدعى «بي آوت كيو» ادعى أن مقرها في المملكة، مؤكدة أن تلك المزاعم والادعاءات الخطيرة لا أساس لها من الصحة.

واستهجنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ما صرح به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه حقيقة مطلقة.

وأوضحت في بيان لها، أن الكل يدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة «بي آوت كيو» متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرق أوروبا.

وأكد بيان «الهيئة» أن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار فيها، تعملان بلا كلل في سبيل مكافحة أنشطة «بي آوت كيو» داخل البلاد.