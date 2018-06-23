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طالبت الاتحاد الأوروبي بالاعتذار

هيئة الإعلام السعودية تستنكـر بيان «اليويفا»
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تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

جدة (واس)

استنكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، ما ورد في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، من مزاعم بشأن قناة قرصنة تدعى «بي آوت كيو» ادعى أن مقرها في المملكة، مؤكدة أن تلك المزاعم والادعاءات الخطيرة لا أساس لها من الصحة.

واستهجنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ما صرح به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه حقيقة مطلقة.

وأوضحت في بيان لها، أن الكل يدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة «بي آوت كيو» متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرق أوروبا.

وأكد بيان «الهيئة» أن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار فيها، تعملان بلا كلل في سبيل مكافحة أنشطة «بي آوت كيو» داخل البلاد.

وقال البيان: ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوحي بأن المملكة لا تحمي حقوق الملكية داخل أراضيها، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، ويهدف إلى تشويه سمعة المملكة. ... المزيد
     
 

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