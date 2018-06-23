ديوكوفيتش يصل حاجز الـ 800

لندن (رويترز)

حقق نوفاك ديوكوفيتش فوزه رقم 800 في مسيرته ليصعد للدور قبل النهائي في بطولة كوينز للتنس، وقال اللاعب الصربي إنه يستطيع اللعب حتى بلوغه 40 عاماً، وتراجعت مسيرة اللاعب «31 عاماً» منذ حصوله على لقب فرنسا المفتوحة في 2016 ليكمل الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى كما تعرض لإصابة في المرفق أبعدته عن الملاعب لمدة 18 شهراً.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيظل يلعب حتى يبلغ 40 عاماً قال ديوكوفيتش الحائز على 12 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للصحفيين «50 أو60 أو70 لا أريد أن أضع حدوداً لنفسي أو أتقيد بأي أرقام، سأظل ألعب ما دمت أشعر برغبتي في اللعب».