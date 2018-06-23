700 لاعب في مهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان أبوظبي للشطرنج، فندق دوست تاني بأبوظبي، لاستضافة فعاليات المهرجان في نسخته الـ25 الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 6 وحتى 16 أغسطس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار، وجاء الاختيار بناء على التعاون المثمر والبناء بين نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، منظم الحدث، والفندق، في النسختين السابقتين من المهرجان، ووقع العقد سهيل عبد الرحيم العوضي، عضو مجلس إدارة النادي، مدير المهرجان، وديزموند هاتون، مدير عام فندق دوست تاني أبوظبي عن الفندق.

ويكتسب المهرجان في هذه النسخة أهمية خاصة، حيث يتزامن مع عام زايد، كما يحتفل خلاله نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة باليوبيل الفضي للحدث الذي يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 700 لاعب ولاعبة، من بينهم 43 أستاذاً دولياً كبيراً.

وأكملت اللجنة المنظمة التي يترأسها حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الترتيبات كافة المتعلقة بالمهرجان حتى يكون في قمة التميز.

وتقدم العوضي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر لكل أنشطة النادي، وللشركاء والداعمين كافة، وقال: «سعداء باستمرار التعاون مع الفندق للسنة الثالثة على التوالي، فهو واحد من شركاء النجاح المهمين، ويقدم التسهيلات كافة ليكون المهرجان في قمة النجاح».

وتابع: «جميع الترتيبات الإدارية والفنية واللوجستية مكتملة لإنجاح المهرجان وإخراجه في أبهى صورة ممكنة، لأن هذه النسخة استثنائية بكل المقاييس، وتمثل احتفالية خاصة بعام زايد واليوبيل الفضي للمهرجان نفسه، والذي اكتسب أهمية دولية كبيرة، يترجمها حرص نجوم لعبة الأذكياء، وأبرز اللاعبين علي المشاركة فيه بشكل سنوي، والتنافس على الفوز بألقابه».

وأكمل «النسخة 25 تتضمن 7 بطولات ومباراة استعراضية، والمهرجان يغطي الفئات كافة، وهو يعد من أهم الفعاليات التي ساهمت في انتشار الشطرنج في الدولة، كما قدم إسهامات كبيرة في الترويج للدولة والعاصمة أبوظبي بشكل خاص عبر تاريخه الطويل، وهو ما زال يلعب هذا الدور بفعالية كبيرة».