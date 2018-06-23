الهند تفوز على باكستان في افتتاحية «أساتذة الكابادي»

دبي (الاتحاد)
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بطولة «دورة الأمم الست الدولية لأساتذة الكابادي» التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وانطلقت فعالياتها مساء أمس الأول في نادي الوصل بمشاركة 6 دول.
شهد افتتاح البطولة العقيد راجيا فاردهان راثور وزير شؤون الشباب والرياضة في الهند، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نجم بوليود السينمائي أبهيشيك باتشان.
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وشهدت افتتاحية البطولة منافسة قوية بين الهند وباكستان، حيث جرت المباراة في أجواء حماسية وتشجيع قوي من الجمهور الذي ملأ المدرجات في أول أيام البطولة، وبدأت الهند حملة الانتصارات بالفوز على غريمها التقليدي باكستان بنتيجة 36-20، حيث قاد الكابتن أجاي ثاكور الفريق الهندي من الأمام وسجل 10 نقاط ليضع فريقه على أولى خطوات الفوز، وقدم الدفاع أداءً قوياً في تقييد حركات مهاجمي الفريق الباكستاني طوال المباراة، في حين لم يتمكن الفريق الباكستاني من تحقيق سوى 9 نقاط في الهجوم و8 نقاط لتوقيف الخصم في المباراة، كما استطاع اللاعب موداسار علي تسجيل 6 نقاط لمصلحة الفريق الباكستاني، وفي الفريق الهندي استطاع اللاعب روهيت كومار أن يسجل 7 نقاط هجومية منفردًا.
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واختتم سعيد حارب: «أصبحت الإمارات إحدى أهم المحطات لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وأصبحت مثالًا يحتذى به لمختلف دول العالم في الاهتمام بالرياضة والنشاط البدني، كما أنها تمثل الوجهة الرياضية المفضلة للرياضيين ومنظمي الفعاليات الرياضية، ويشجع المجلس على تنظيم الأحداث الرياضية التي تساهم في إسعاد جميع الجاليات التي تعيش في الدولة والتي تزيد على 200 جنسية يعيشون جميعاً في سعادة وانسجام، ولتعزيز مكانة الرياضة كأسلوب حياة المجتمع».