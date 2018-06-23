اليبهوني: إرث زايد حاضر بقوة في كل محطة

دوندخت (الاتحاد)

أكد مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات الكأس، أن إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضر بقوة في كل محطة من محطات سلسلة سباقات الكأس الغالية، مبيناً أن السلسلة نتاج رؤيته الحكيمة من أجل الحفاظ على سلالة الخيل العربي الأصيل، ودعم خطط إعلائه في مضامير العالم كافة، باعتبار الخيل العربي ركناً أصيلاً من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا.

وتابع قائلاً: «نؤكد أهمية المحطة الهولندية، وكل محطة من الجولات التي تشمل 10 دول في العالم، وربطها بأهداف رفع سقف المكتسبات والمنجزات لمسيرة الكأس الغالية التي نحتفي بيوبيلها الفضي ونحن نعاصر عام زايد الذي يستعرض إرثه العريق ومفاهيمه الأصيلة»، مضيفاً: «إن المنافسة القوية التي سيشهدها مضمار دوندخت الهولندي اليوم، دليل قاطع للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية في أوروبا والعالم».

وثمن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الكأس الغالية التي طافت رسالتها الهادفة على مدار 25 عاماً، مشيداً بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة الخيل العربي الأصيل عالمياً، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم وبشكل كبير في ترجمة منجزات كبيرة، وأحدث نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية. وأشار إلى أن الكأس الغالية ساهمت وبشكل كبير في تشجيع الفرسان وملاك الخيل للاهتمام بالخيل العربي، والحفاظ على هذه السلالة الأصيلة، مشيداً بالنجاحات التي سجلتها المحطتان الماضيتان اللتان أقيمتا في مصر وفرنسا، متقدماً بالشكر والتقدير لسفارة الدولة في مملكة هولندا، وتعاونها المميز في إكمال التحضيرات على أكمل وجه.