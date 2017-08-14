«معلومات ثمينة» بـ6 ملايين دولار

واشنطن (أ ف ب)

عرضت شبكة التلفزة الأميركية «إتش بي أو» مبلغ 250 ألف دولار لقراصنة سرقوا بيانات ووثائق سرية، من بينها سيناريو حلقات غير معروضة من مسلسل «غيم أوف ثرونز».. ونقلت مجلة «فارايتي» أن المحطة التلفزيونية عرضت هذا المبلغ على القراصنة الذين تمكنوا من اختراق نقاط ضعف في نظام المعلوماتية فيها.. لكن هذا العرض لا يبدو أنه أقنع القراصنة الذي يطالبون بملايين الدولارات. وفي رسالة مصورة نشرت عبر «الإنترنت» موجهة إلى رئيس قناة «إتش بي أو» ريتشارد بليبلر، أكدت مجموعة القراصنة أنها «حصلت على معلومات ثمينة» خلال هجوم معلوماتي سمح لها بالاستيلاء على 1.5 تيرابايت من البيانات. وطالبوا في رسالتهم بمبلغ يوازي أكثر من ستة ملايين دولار.