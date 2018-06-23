14 بنداً في جدول أعمال الجمعية العمومية

معتز الشامي (دبي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه أمس، جدول أعمال الجمعية العمومية التي تعقد بعد غدٍ بفندق ماريوت الجداف، بمشاركة جميع الأندية، وتألفت من 14 بنداً، تسلمتها جميع الأندية قبل المهلة القانونية التي يفرضها النظام الأساسي، وناقش المجلس في اجتماعه، مراجعة التعديلات القانونية على لوائح الانضباط والاستئناف وهيئة التحكيم، بالإضافة لمراجعة لائحة ميثاق الشرف، وغيرها من البنود التي سيتم عرضها على العمومية.

كما تلقى الاتحاد خطاب نادي التعاون للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، بينما انسحب رسمياً نادي رأس الخيمة، أما عن أبرز بنود الاجتماع، فستبدأ العمومية بكلمة رئيس مجلس الإدارة، يعقبها تعيين 3 أعضاء لمراجعة المحضر، والتصديق على اجتماع العمومية الخاصة العام الماضي، ثم عرض تقرير لنشاط الموسم، وعرض الحساب الختامي المدقق خارجياً، واعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، والتعديلات على لوائح لجان، الانضباط، الاستئناف، أوضاع وانتقالات اللاعبين، واعتماد لائحة ميثاق الشرف، واعتماد تشكيل اللجان القضائية، وعرض الانضمام إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم.

وأكد محمد بن هزام أن مجلس الإدارة ناقش جدول الأعمال وراجع جميع البنود، المطروحة على العمومية، ولفت إلى أن جميع اللوائح التي ستعتمد في الاجتماع المرتقب، قد تمت مناقشتها بحضور ممثلي الأندية، وقال: «أشكر الأندية التي اهتمت وحضرت لمناقشة التعديلات، لقد راسلنا جميع الأندية لمعرفة رأيها في أي تعديل أو إضافة للبنود المقترحة خلال المهلة القانونية قبل العمومية بعد غدٍ، وبناء عليه سيتم طرح التعديلات للتصويت عليها بنعم أو لا فقط، ولن يكون هناك أي نقاش لأي بند أو أي ملف».

وعن القرار الأخير بشأن ملف سقف الرواتب والجدل الذي أثير حول غياب لائحة رادعة لمخالفته أو اختراقه، قال: «المجلس اتفق مع الأندية على الالتزام بسقف الرواتب، ولن يكون هناك تغيير على اللائحة الجديدة، التي تطبق في لجنة الرقابة المالية أو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وستتم معاقبة أي مخالفة يتم ضبطها بالتأكيد، والثقة كبيرة في الأندية، وفي رغبتها السعي لترشيد النفقات فيما يتعلق بقيمة العقود والتعاقدات.