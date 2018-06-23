«مارشاند نيفي» بطل «دياموند جوبيلي» ستيكس

محمد حسن (دبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، وأفراد الأسرة المالكة، وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيل، فعاليات اليوم الختامي من مهرجان رويال أسكوت للخيول الذي أقيم أمس في مضمار أسكوت بإنجلترا، الذي استمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة نخبة من أميز وأقوى الخيول الأوروبية والعالمية. وحلق الجواد «مارشاند نيفي» لإسطبلات باليدويل وبإشراف ايدن اوبراين وقيادة ريان مور بجائزة الشوط الرابع والرئيس على لقب سباق «دياموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، بعد أداء مثير في المراحل النهائية، وبعد مجهود خارق تفوق البطل بفارق أنف عن «سيتي لايت» بقيادة كريستوف سوميو، مسجلاً زمناً قدره 1:12:09 دقيقة. وكان ممثل جودلفين والمرشح الأول «هاري انجل» قد فقد كل فرصة، بعد أن انطلق ببطء من البوابات، وتعرض لاصطدام ولم يتمكن فارسه من تعويض الوقت والأراضي التي فقدها، عقب ختام الشوط قامت الملكة إليزابيث الثانية، بتتويج الأبطال الفائزين.

وانتزع الجواد «آرثر كيت» بإشراف توم داسكومب وقيادة ريتشارد كنجسكوت الفوز في الشوط الأول على لقب سباق «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر، بعدما انطلق من الصفوف الخلفية بصورة خاطفة، ليسجل زمناً قدره 1:28:08 دقيقة.

ونال الجواد «كريستال اوشن» بإشراف مايكل ستاوت بقيادة ريان مور، جائزة الشوط الثاني على لقب سباق «هارد ويك ستيكس» لمسافة الميل والنصف الميل للفئة الثانية، مسجلاً زمناً قدره 2:28:08 دقيقة.

وأصبح «كريستال اوشن» المرشح الأول لسباق ماسة الملك جورج والملكة اليزابيث ستيكس في 28 يوليو المقبل، ومنح «كريستال اوشن» الفوز رقم 79 للمدرب سير مايكل ستاوت في تاريخه العريض في مهرجان رويال أسكوت، فيما رفع رصيد ريان مور إلى أربع انتصارات في المهرجان متعادلاً مع الفارس فرانكي ديتوري في بطولة الفرسان.