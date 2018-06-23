هاميلتون أول المنطلقين في «فورمولا فرنسا»

باريس (د ب أ)

حسم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس انطلاقه من المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي المقرر اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، بعد أن سجل أسرع زمن في التجربة الرسمية.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و029ر30 على مضمار «بول ريكارد» البالغ طوله 5842 متراً، لينطلق من المركز الأول للمرة 75 في مسيرته الاحترافية، وقد تفوق بفارق 118ر0 ثانية على زميله فالتيري بوتاس، تلاهما سيبستيان فيتل سائق فيراري بفارق 371ر0 ثانية.

ويخوض هاميلتون سباق اليوم متأخراً بفارق نقطة واحدة عن فيتل في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر سباق فورمولا - 1 سابق أقيم في فرنسا كان على مضمار مانيي كور في 2008، بينما يحتضن مضمار بول ريكارد السباق للمرة الأولى منذ عام 1990.