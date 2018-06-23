فيدرر يطارد حلم الـ 99 في هالة

لندن (د ب أ)

ينافس السويسري روجيه فيدرر، للحصول على لقبه رقم 99، وذلك بعدما صعد للمباراة النهائية ببطولة هالة للتنس عقب تغلبه على الأميركي دينيس كودلا 7 /‏‏ 6 (7 /‏‏ 1) و7 /‏‏ 5 في نصف النهائي.

ويتعين على فيدرر أن يفوز بلقبه العاشر في بطولة هالة، التي صعد للمباراة النهائية فيها 12 مرة سابقة، من أجل الحفاظ على صدارته للتصنيف العالمي، واحتاج فيدرر إلى 86 دقيقة من أجل حسم الفوز والتأهل للمباراة النهائية. ويلتقي فيدرر في المباراة النهائية مع بورنا كوريتش، وكان بورنا كوريتش صعد للمباراة النهائية بعدما اضطر منافسه روبرتو باوتيستا أجوت للانسحاب من المباراة عندما كانت النتيجة 3 /‏‏ 2 بعد انزلاق خاطئ على العشب.

من ناحية أخرى، سيكون نهائي دورة كوينز الأول للصربي نوفاك ديوكوفيتش في دورات المحترفين منذ نحو عام، حيث يلاقي الكرواتي مارين سيليتش المصنف أول على اللقب اليوم. وفي نصف النهائي تغلب ديوكوفويتش المصنف أول في العالم سابقاً على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-5) و6-4، وسيليتش على الأسترالي نيك كيريوس 7-6 (7-3) و7-6 (7-4).