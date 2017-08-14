خبراء يحذرون من «مصيدة» الاتصالات الهاتفية

برلين (د ب أ)

حذر مركز ألماني متخصص في حماية المستهلك من أن مجرد النظر إلى الرقم الظاهر على شاشة الهاتف المحمول ليس طريقة آمنة لتحديد هوية المتصل، لافتاً إلى أن المجرمين يستطيعون التلاعب في الأرقام التي تظهر على شاشة الهاتف المحمول، بحيث يظهر رقم مختلف عن الرقم الحقيقي المتصل بالطريقة المعروفة باسم «تضليل هوية المتصل».

وحسب خبراء المركز يجب أن يتحلى الناس بالحذر والتشكك في المكالمات التي يقول المتصل، إنها من شركات أو بنوك أو صناديق تأمين معروفة وغير ذلك، خاصة إذا ما طالبهم المتهم بسداد أموال إلى الشركة أو البنك.

وأوضح الخبراء أن الشركات الجادة لا يمكن أن تطلب سداد أموال عبر اتصال هاتفي، ولا يمكن أن تطلب من العميل الكشف عن بيانات حساباته المصرفية أو كلمات المرور أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بسرية البيانات عبر الهاتف. وقالوا: إذا شك الشخص في هوية المتصل، يجب عليه سريعاً إنهاء المكالمة والاتصال بالشركة لمعرفة ما إذا كان الشخص المتصل يعمل فعلاً في الشركة المزعومة أم لا.

وشددوا على ضرورة الانتباه للتفاصيل الأخرى، مثل توقيت الاتصال، أو أرقام الحسابات المطلوب تحويل أموال إليها، لأن مثل هذه المعلومات ستكون مفيدة بالنسبة للشرطة لتعقب هؤلاء المجرمين.