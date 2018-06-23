«الخيماوي» ينسحب رسمياً من «الهواة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أعلن نادي رأس الخيمة انسحابه رسمياً من دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل؛ بسبب رغبته في ترتيب أوضاعه ومنح الفرصة لتأهيل لاعبي المراحل السنية وذلك للمرة الأولى بتاريخه، رغم أن اللجنة الفنية في النادي رفعت توصية مؤيدة لوجود الفريق في الدوري وعدم انسحابه، وقدمت الكثير من الحلول للاعتماد على أبناء النادي على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية.
وقال عبدالرحيم الشاهين، رئيس مجلس الإدارة، إنهم خاطبوا اتحاد الكرة رسمياً لإخطاره بهذه التطورات ظهر الخميس الماضي، بعدما توصلوا إلى هذا القرار بقناعة كبيرة، ضمن خطة لإعادة النظر في أمور كثيرة بالنادي من بينها الفريق الأول، موضحاً في الوقت نفسه أن قرار العودة إلى دوري «الهواة» يتوقف على الظروف لأن الموسم المقبل يشهد انتهاء دورة العمل لمجلس الإدارة الحالي، والمجلس الجديد هو صاحب الحق في العودة أو استمرار الوضع كما هو عليه.
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وأوضح الشاهين أن النادي قرر إجراء مخالصات مع اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي ومنحهم فرصة الانتقال إلى الأندية الأخرى، وتسهيل كل الخطوات التي تدعم استمرار نشاطهم.
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بدوره وصف الشيخ محمد بن صقر، رئيس نادي رأس الخيمة السابق، القرار بأنه مؤلم رغم أنه كان يتمنى من الجهات الرسمية واتحاد الكرة دعم استمرار الفريق في دوري الدرجة الأولى، ووضع الفريق في الدوري من أجل البقاء فقط أفضل منه الانسحاب، في حين أن المطلوب أن يكون العمل لدعم تطوره لأنه يحمل اسم إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى تقديم الدعوة إلى أقطاب النادي لوضعهم في صورة الظروف التي تواجهه، حتى لا يتحمل المجلس وحده تبعات هذا القرار.