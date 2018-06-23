«الخيماوي» ينسحب رسمياً من «الهواة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلن نادي رأس الخيمة انسحابه رسمياً من دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل؛ بسبب رغبته في ترتيب أوضاعه ومنح الفرصة لتأهيل لاعبي المراحل السنية وذلك للمرة الأولى بتاريخه، رغم أن اللجنة الفنية في النادي رفعت توصية مؤيدة لوجود الفريق في الدوري وعدم انسحابه، وقدمت الكثير من الحلول للاعتماد على أبناء النادي على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية.

وقال عبدالرحيم الشاهين، رئيس مجلس الإدارة، إنهم خاطبوا اتحاد الكرة رسمياً لإخطاره بهذه التطورات ظهر الخميس الماضي، بعدما توصلوا إلى هذا القرار بقناعة كبيرة، ضمن خطة لإعادة النظر في أمور كثيرة بالنادي من بينها الفريق الأول، موضحاً في الوقت نفسه أن قرار العودة إلى دوري «الهواة» يتوقف على الظروف لأن الموسم المقبل يشهد انتهاء دورة العمل لمجلس الإدارة الحالي، والمجلس الجديد هو صاحب الحق في العودة أو استمرار الوضع كما هو عليه.

وأوضح الشاهين أن التركيز سيكون في الفترة المقبلة على فرق المراحل السنية من المدرسة إلى فئة 18 سنة والاعتماد عليهم كنواة للفريق الأول في حال قرر النادي العودة إلى الدرجة الأولى، والوضع الحالي باستمرار الفريق الأول يعني عدم الاهتمام بالمراحل السنية، وكنا أمام خيارين ببقاء الفريق الأول مقابل أن تكون المراحل السنية من دون رعاية ومكافآت، في حين يتمثل الخيار الثاني بالاعتماد على المراحل السنية فقط، حتى تصبح قادرة على أن تكون الأساس لوجود الفريق الأول.

وأوضح الشاهين أن النادي قرر إجراء مخالصات مع اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي ومنحهم فرصة الانتقال إلى الأندية الأخرى، وتسهيل كل الخطوات التي تدعم استمرار نشاطهم.

وكشف أحمد المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة تطوير دوري «الهواة»، أنهم سعوا لثني إدارة نادي رأس الخيمة عن قرار الانسحاب لكن المحاولات راوحت مكانها، موضحاً في الوقت نفسه أن اتحاد الكرة يقوم بتقديم جميع أشكال الدعم وتوفير المعطيات التي تعزز استمرار مشاركة الأندية في الدوري وذلك بالدعم المالي الشهري والعيادة الطبية والمعينات الأخرى، بينما سيقوم بتحويل الدعم المالي الذي كان يحصل عليه نادي رأس الخيمة شهرياً «200» ألف درهم إلى نادي التعاون، إثر قرار عودته إلى دوري الأولى.

بدوره وصف الشيخ محمد بن صقر، رئيس نادي رأس الخيمة السابق، القرار بأنه مؤلم رغم أنه كان يتمنى من الجهات الرسمية واتحاد الكرة دعم استمرار الفريق في دوري الدرجة الأولى، ووضع الفريق في الدوري من أجل البقاء فقط أفضل منه الانسحاب، في حين أن المطلوب أن يكون العمل لدعم تطوره لأنه يحمل اسم إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى تقديم الدعوة إلى أقطاب النادي لوضعهم في صورة الظروف التي تواجهه، حتى لا يتحمل المجلس وحده تبعات هذا القرار.