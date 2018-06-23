تناول الحامل العقاقير يصيب المولود باضطرابات نفسية

باريس (أ ف ب)

خلصت دراسة رسمية إلى أن ما بين 16 ألفاً و600 طفل، وثلاثين ألفاً و400، يمكن أن يكونوا قد أصيبوا باضطرابات نفسية وسلوكية بسبب تناول أمّهاتهم عقاراً أثناء الحمل، في العقود الخمسة الماضية.

وصدرت هذه الدراسة الجمعة الماضي، وشاركت في إعدادها الوكالة الفرنسية للأدوية، وأظهرت أن المواليد الذين كانت أمهاتهم المصابات بمرض الصرع، يتناولن بعض العقاقير أثناء الحمل، ظهرت لديهم مخاطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي خمس مرات أكثر من غيرهم، ومن هذه الاضطرابات التوحّد والتأخر العقلي والصعوبات في اللغة.

واستندت هذه التقديرات إلى دراسات سابقة، تحدثّت عن تأثير العقاقير على 30 إلى 40% من الأطفال أثناء الحمل، وطبّقت على العدد الإجمالي للأطفال الذين تناولت أمهاتهم أدوية معينة، وتبيّن أن عدد الأطفال المتضررين يتراوح بين 16600 و30400، وفي يناير الماضي، أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بالحذو حذو فرنسا في قرار منع هذه الأدوية عن النساء الحوامل، الصادر في يوليو من العام الماضي.