باكستان تؤكد العلاقات المميزة مع الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت باكستان، أمس، العلاقات المميزة مع الإمارات العربية المتحدة. وهنأ السفير الباكستاني لدى الدولة معظم أحمد خان في كلمة بمناسبة يوم الاستقلال الـ 70 الذي يحل اليوم الاثنين 14 أغسطس، رعايا بلاده باستمرار المسيرة، قائلاً «لدينا الكثير لنفخر به، فباكستان لم تنجُ من المحن فقط، بل ازدهرت وتقدمت وأصبحت من بين اقتصاديات ثلاثين دولة مزدهرة في العالم، ومجهزة بشكل جيد للنمو السريع». كما لفت إلى عمليات ضرب الفساد وإخماد حرائق الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى الشراكات القوية والمستمرة التي أقامتها باكستان، وقال «كنا محظوظين أن يكون لدينا أصدقاء صادقون، ساعدونا في أوقات المحن والضيق، ومن أبرزهم دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي منذ تأسيسها عام 1971، دولة تربطها وشعبها بباكستان مودة وتقارب خاصان، وهو شعور متبادل على الدوام، بدأ مع المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواصل مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولكل هؤلاء القادة العظماء وغيرهم من أصدقائنا وزملائنا الإماراتيين، نحن كدولة وشعب مدينون بامتنان».

ولفت السفير الباكستاني إلى دور الجالية الباكستانية في الإمارات من العامل في المصنع، إلى السائق على الطريق، إلى المهنيين ورجال الأعمال، ووصفهم بأنهم الأبطال الحقيقيون وسفراء بلدهم. وقال «ينبغي أن تكون الذكرى السنوية السبعين لباكستان لحظة للتأمل، لا بد لنا من أن نظل متفائلين غير محبطين، ويجب أن نظل راسخين في قناعاتنا، وأن نتمسك بثبات في سعينا لتحقيق التنمية والسلام والازدهار، فالمستقبل يحمل وعداً كبيراً. وبوصفنا باكستانيين، لدينا كل الأسباب للتطلع إلى الغد بتفاؤل. دعونا نتكاتف لجعل ذلك حقيقة واقعة».