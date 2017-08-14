تونس نحو تطبيق المساواة بين الجنسين في الإرث



تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017 ساسي جبيل (تونس) أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات، بما فيها المساواة في الإرث. وأعلن السبسي أمس، في خطاب بثه عبر التلفزيون الرسمي. كما أعلن الرئيس التونسي بمناسبة احتفال المرأة التونسية بعيدها، تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية ومزيد تفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وتحتفل نساء تونس في 13 أغسطس من كل عام بعيده، وهو تاريخ يوافق إقرار مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أغسطس 1956، أي مباشرة بعد الاستقلال، (20 مارس) والتي شكلت حدثا ثوريا رائدا في تونس.