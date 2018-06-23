طاهر رياض.. محنة الشاعر أمام الغياب

محمد عريقات (عمّان)
تمتاز تجربة طاهر رياض الشعرية بقدرتها على هضم معايير الحداثة الشعرية العربية دون تخليها عن إيقاعات الشعر العربي «العروض»، الذي يعتبر الخروج عنه شرط أول لصوغ قصيدة حديثة خارجة عن كلاسيكيات الشكل والمضمون لتواكب العالم وتغيراته ولتستوعب الشكل الجديد للحياة وهموم إنسانها الحديث، لكن رياض يؤكد في كل مجموعة يصدرها منذ مجموعته الأولى «طقوس الطين» على أن مشكلة القصيدة العربية تكمن في قدرات شعرائها وليس في أشكالها وإيقاعاتها الأصيلة.
مؤخراً صدر لرياض مجموعته الشعرية «كتاب الغيب»، وهي المجموعة الحادية عشرة في تجربة رياض عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمّان، وزِّعت قصائدها على ثلاثة فصول إضافة إلى نص نثريّ مطوّل بعنوان «جسد الغائب: أناشيد لاماثارس».
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حملت كلمة الغلاف إضاءة نقدية بقلم الشاعر علي الإمارة لفت من خلالها إلى أن تجربة طاهر رياض بعمومها تطرح أكثر من قيمة للوقوف عندها تحليلاً وفحصاً بمجسات النقد أو بتفاعلات القراءة والتلقي والتأويل، فهناك أكثر من موضوعة أو مدخل لقصر الشاعر الشعري الفاره، منها موضوعة الموازنة بين البنية والإيقاعية والبنية الدلالية، أو موضوعة الصورة الشعرية المتنامية، أو موضوعة الفكرة الشعرية وتأثيرها خلال السياق الشعري، أو اللغة الشعرية العالية، وغيرها من الثيمات التي تستهوي النقد وتثير كوامنه ليصبح نصاً على نص وإبداعاً على إبداع.
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ويتساءل علي الإمارة عن ماهية ثيمة الغياب في الشعر؟ ويجيب: «إنه الإحساس بالرحيل الدائم عن الأشياء، أو رحيلها الدائم عنا، إنها محنة وجود الشاعر وإحساسه المكثف بحركة الزمن، وانفلات ذاته المستمر عن المكان، والانتماء إلى برج رؤياه ليرى العالم بشمولية وبصيرة قاسية، شاهداً على عصره وراكباً في أرجوحة العدم والوجود، إنها جدلية الإثبات والنفي، والاحتواء والانكفاء، أو نظم عقد الزمن وانفراطه لرصد العالم المتداخل في جدلية الحضور والغياب».